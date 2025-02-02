Раскрыта причина ужасающей худобы Арианы Гранде

Знаменитость решила быть похожей на известную голливудскую актрису

В последнее время певица Ариана Гранде сильно похудела. Поклонники бьют тревогу, поскольку уверены, что знаменитость намеренно морит себя голодом. И, по словам источников, они правы – артистка намеренно отказывается от еды, чтобы быть похожей на Одри Хепберн.

Известно, что при росте в 170 сантиметров голливудская актриса весила всего 45 килограммов, а размер ее талии составлял 50 сантиметров. Такие параметры Хепберн смогла сохранить до самой смерти из-за печального военного опыта – много лет ей приходилось голодать, в результате больше набрать вес она не могла.

Близкие к Гранде люди говорят, что она поставила себе цель сыграть звезду "Завтрака у Тиффани" в биографическом фильме. Знаменитость начала намеренно перенимать прически, наряды, позы и манеры Одри слишком рьяно.

"Похоже, она зашла слишком далеко в своем обожании, дойдя до точки, когда стала опасно худой", – поделились источники.

Сейчас Ариана придерживается вегетерианства, ест минимум, отмеряя порции. Друзья и родственники бьют тревогу, поскольку переживают, что так она подвергает риску свое здоровье.