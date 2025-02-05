Подруга случайно раскрыла пол ребенка Давы и Мари Краймбрери

Совсем скоро у знаменитостей появится на свет малыш

Давид Манукян и Мари Краймбрери наконец подтвердили слухи, которые ходили в СМИ довольно давно – пара действительно ждет ребенка. И, судя по публикациям в соцсетях, малыш появится на свет совсем скоро. Несмотря на неожиданное откровение о своей личной жизни, знаменитости все же не стали рассказывать публике, кто у них родится.

Тем не менее, пол ребенка Давы и Мари случайно раскрыла их подруга – певица Ханна. Она написала под публикацией сообщение, по которому все сразу стало понятно – у артистов будет мальчик.

"Наконец-то я могу не бояться проболтаться! Поздравляю вас, люблю! И жду-не дождусь, когда смогу обнять этого красавчика!" – написала жена Пашу.

Ранее блогер Дава намекал, что уже готовится как можно скорее стать отцом. Недавно он переехал в новую квартиру, в которой уже подготовил детскую комнату. Знаменитость признавался, что мечтает о двух дочках и даже придумал им имена.

По слухам, блогер сделал предложение Краймбрери еще летом. Однако неизвестно, успели ли они за это время сыграть свадьбу. Как сообщает женский журнал "Клео.ру", мать Давы в восторге от его выбора невесты.