Рэпер Потап отказался сочувствовать россиянам из-за крушения самолета в США

Знаменитость сделал резкое заявление

Трагедия с пассажирским самолетом в США не оставила большинство людей равнодушными – особенно когда оказалось, что в катастрофе погибли знаменитые российские фигуристы и их воспитанники. Однако украинский рэпер Потап, который после 2022 года стал делать радикальные заявления о России, не испытывает по этому поводу особой грусти.

В своих соцсетях артист написал, что и сам часто летает на самолетах в США. Он пожелал жертвам покоиться с миром.

"Выражаю сочувствие всем, кроме тех, кто из России", – написал он.

Как известно, Потап обладает сомнительной репутацией не только в России, но и на Украине. Украинская публика активно критикует его за то, что рэпер сбежал из страны после начала боевых действий. Также он отказывается называть себя украинским артистом на афишах своих представлений за границей, позиционируя свою персону как "представитель Восточной Европы".

После смерти Анастасии Заворотнюк он угодил в скандал, порадовавшись, что после стольких лет мучений актриса наконец сгинула с этого света. Такая реакция у него возникла, поскольку, по его словам, она "выставляла украинок тупыми". Однако после возмущений украинцев и обвинений в кощунстве Потап заявил, что не делал резких высказываний, указав, что его страницу просто взломали. Публика подобным объяснениям не поверила.