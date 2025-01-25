Джоли заподозрили в шантаже Питта из-за развода

Источники утверждают, что звезда "Лары Крофт" издевалась над бывшим мужем

Актриса Анджелина Джоли намеренно затягивала развод с Брэдом Питтом, чтобы выжать из бывшего супруга компенсацию в размере 80 млн долларов. Дополнительно она хотела заставить его страдать как можно дольше, считают источники, близкие к артисту.

Они уверяют, что несколько раз Питт пытался сделать экс-возлюбленной щедрые предложения, чтобы наконец поставить точку в их отношениях. Но Джоли поручила своим адвокатам отклонять все возможности для урегулирования до тех пор, пока актер не будет в отчаянном положении и не предложит максимум, на который способен.

"Она хотела наказать Брэда и откладывала развод на долгие восемь лет, пока не измотала его до такой степени, что он был готов выписать ей чек на любую требуемую сумму – и именно это и произошло", – заявили инсайдеры.

В итоге Анджелина, которая перед разводом страдала от безденежья, вышла из этих отношений гораздо богаче, чем была. Вдобавок она сохранила при себе детей, которые сейчас не испытывают теплых чувств к своему отцу.

После урегулирования судебных вопросов с бывшей женой Брэд Питт, по слухам, планирует жениться в конце 2025 года. Однако сейчас у него с возлюбленной непростой период из-за его условия для заключения брака.