Разведенный Брэд Питт поставил новой возлюбленной жесткое условие для брака

Артист боится второй раз наступить на те же грабли

После развода с Анджелиной Джоли голливудскому актеру Брэду Питту пророчили скорую свадьбу с его новой возлюбленной Инес де Рамон. Поговаривали, что знаменитость настолько преиполнен своими чувствами, что готов снова связать себя узами брака, несмотря на печальный опыт. Однако, как оказалось, официальное рассторжение прошлого брака не приблизило свадьбу – было принято решение отложить ее на неопределенный срок.

Оказалось, что наученный горькими переживаниями Питт поставил Рамон жесткое условие – он потребовал заключить брачный договор с серьезными ограничениями. Возлюбленная знаменитости к такому повороту событий была не готова, и этот вопрос стал серьезным испытанием для их отношений.

"Брэд знает, что брачный договор необходим для того, чтобы двигаться дальше с Инес, но он не в том положении, когда хочет иметь дело с еще большими юридическими препирательствами. На этом этапе проще вообще обойти это и отложить диалог о браке", – говорят источники.

По их словам, такое обстоятельство расстроило Инес, которая была опорой для Брэда в период его разбирательств с Анджелиной. Также она помогала ему восстановить отношения с детьми, которые встали на сторону матери.

"Инес хочет выйти замуж за Брэда и создать с ним семью. Однако делать этот следующий шаг, не обеспечив себе защиту, не так уж и привлекательно для нее. Хотя она понимает, что Брэд прошел через все испытания с Анджелиной, кажется несправедливым, что она должна платить цену за то, насколько он пресытился", – говорят знакомые пары.

При этом, несмотря на трудности, Питт намерен связать свою жизнь с Рамон. Поговаривают, что он хочет завести с ней общего ребенка, даже если официально оформить отношения не выйдет.