У Куценко нашли долги почти на 700 тысяч рублей

У артиста обнаружились грешки

Известный российский актер Гоша Куценко оказался в центре внимания стражей порядка. Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении артиста из-за задолженности на сумму 693,2 тысячи рублей. Таким образом, выяснилось, что у знаменитости есть грешки – он не платит по счетам.



На данный момент источник этого долга остается неизвестным, что вызвало множество вопросов как среди поклонников актера, так и в медийных кругах. Но пока не представители Куценко, ни судебные органы не сообщили, по какому именно делу была образована задолженность.

Адвокаты актера пока также воздерживаются от комментариев по поводу сложившейся ситуации, хотя публика уже активно обсуждает возможные причины задолженности. Сам Гоша Куценко тоже не делал заявлений относительно своего долга. Тем не менее, учитывая его высокую публичность и блестящую карьеру, ситуация с задолженностью привлекла внимание широкой аудитории.

Судебные приставы продолжают работу по взысканию суммы, и исполнительное производство может привести к аресту имущества или счетов актера, если долг не будет погашен в установленный срок.

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