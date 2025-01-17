Дана Борисова заявила о страхе стать бабушкой из-за нового парня дочки

Девушка давно живет самостоятельно за границей

Известная телеведущая Дана Борисова заявила, что готовится стать бабушкой, если все же ее дочь не будет достаточно осторожна со своим новым ухажером. Недавно 17-летняя Полина отправилась в Южную Корею, где нашла себе парня. И теперь ее мать опасается, что эти отношения могут привести к ранней беременности дочери.

Знаменитость рассказала, что долгое время у нее были очень натянутые отношения с наследницей. Девочка постоянно устраивала ей скандалы и даже грозила свести счеты с жизнью. По ее словам, у ребенка были серьезные проблемы с ментальным здоровьем, но, к счастью, сейчас ситуация наладилась.

Сейчас Борисова видит Полину только раз в год, поскольку дочь улетела учиться в Южную Корею. Она прилетает лишь раз в год, что, впрочем, телеведущую не сильно огорчает – Дана считает, что так для их отношений даже лучше.

"У дочки огромная любовь к азиатской культуре, она нашла себе там кавалера. Теперь боюсь, что она может залететь, и я стану бабкой так рано", – поделилась звезда.

Ранее Дана Борисова показала обновленное лицо после пластики. Многие поклонники не смогли ее узнать на снимке.