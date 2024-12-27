Борисова показала обновленное лицо после пластики

Борисова показала новое лицо после пластики – узнать невозможно
Дана Борисова. Кадр: YouTube
Девушка никогда не скрывала любовь к переменам во внешности

Известная телеведущая и звезда социальных сетей Дана Борисова поделилась результатами пластической операции. Девушка решила продемонстрировать изменения во внешности спустя несколько месяцев после вмешательства хирурга. Телеведущая никогда не скрывала своей любви к косметологическим процедурам и пластике, а недавно решила снова преобразить себя.

48-летняя звезда вышла на связь из Таиланда, где отдыхает на острове Самуи. На новом фото она предстала в домашнем образе – в пижаме, с мокрыми волосами и без макияжа. Многие поклонники отметили, что теперь красотку стало сложно узнать: изменения во внешности заметны сразу.

Фото: соцсети

Телеведущая обратилась к пластическому хирургу, чтобы сделать так называемые "лисьи глазки". Кроме того, девушка скорректировала форму губ и подтянула лоб.

Дана явно довольна результатом и, судя по ее расслабленному виду на снимке, прекрасно проводит время на отдыхе. Поклонники обсуждают, насколько удачными получились изменения, но сама звезда остается уверенной в своей неотразимости и активно демонстрирует обновленный образ.

К слову, ранее Борисовой поставили неприятный диагноз.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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