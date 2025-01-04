"Они заплатят": Разин проклял российских звезд после новогодних огоньков

"Они заплатят": Разин проклял российских звезд после новогодних огоньков
Андрей Разин. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость уверен, что решение суда по делу о правах на песни Шатунова не имеет юридической силы

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин пригрозил всем российским звездам, которые исполняли песни коллектива по телевизору в новогоднюю ночь. Он уверен – у них нет права петь знаменитые песни без его разрешения, поэтому в будущем каждый из них обязательно заплатит по заслугам.

Знаменитость указал, что в прошлом году наказание настигло всех, кто перешел ему дорогу: кто-то "доболтался", остальные "докаркались", а были и те, кто даже скончался. И в этот раз он пообещал отомстить всем, кто принимал участие в концерте и пел песни без разрешения правообладателя товарного знака "Юра Шатунов". Сейчас он отправил всем участникам мероприятия письма с требованием возметить ему материальный ущерб в 85 тысяч долларов за каждое исполнение.

" Они за все заплатят... Это касается организаторов – непосредственно АРСа, его соучредителя Игоря Крутого. Это касается российского телевидения и Андрея Малахова, который вел это мероприятие. Это касается каждого артиста, кто исполнил песни без моего разрешения", – заявил Разин.

По его словам, песни зарегистрированы в министерстве культуры и туризма Турции и охраняются государством по всему миру.

Ранее сбежавшего из России Разина призвали признать иноагентом за его политические высказывания и непатриотическую позицию.

Источник: Московский комсомолец

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