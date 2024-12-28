Волочкова разнесла Большой театр: "Про уровень выступлений вообще молчу"

Волочкова разнесла Большой театр: "Про уровень выступлений вообще молчу"
Анастасия Волочкова. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость утверждает, что предпочтет отдых на Мальдивах походу в заведение

Анастасия Волочкова высказалась по поводу ажиотажа вокруг представлений Большого театра в новогодние праздники. Артистка утверждает, что заведение давно потеряло свой статус визитной карточки страны и по сути является модным местом для различных толстосумов.

По словам балерины, большая часть публики приходит туда не для того, чтобы насладиться представлением, а "попонтоваться" и сделать красивые фотографии. Цены на билеты она и вовсе считает "издевательством над зрителем". Знаменитость утверждает, что лучше на эти деньги отправиться на отдых на Мальдивы, чем потакать происходящему и отправлять деньги в казну заведения.

"Дядьки с баблом приходят, пригласили этих, как я говорю, кошелок, сидят, хоть бы они там поаплодировали артисту – этого нет. Про уровень выступлений я вообще молчу", – разнесла она происходящее в Большом театре.

Ранее аналогичным мнением делился и бывший солист Большого Николай Цискаридзе, которого возмущает, что от постановки "Щелкунчик" в театре практически ничего не осталось. Он утверждает, что сейчас там нет людей, которые могут качественно поставить и отыграть произведение.

Источник: YouTube
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