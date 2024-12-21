Цискаридзе раскритиковал постановку "Щелкунчик" от Большого театра

Артисту не понравились танцоры, отобранные для участия в постановке

Знаменитый балетный танцор Николай Цискаридзе высказался о постановке "Щелкунчика" в Большом театре, которая ежегодно производит настоящий фурор – купить билеты на представление практически невозможно. По его словам, балет на музыку Чайковского там ставят крайне плохо.

""Щелкунчик" Большого театра смотреть невозможно. Это не имеет никакого отношения к тому настоящему "Щелкунчику", который там должен быть", – признался артист.

Он отметил, что ранее этот балет в России было принято танцевать в прямом эфире – так делали последние 60 лет, поэтому и недавнее решение Большого не является инновационным.

Больше всего вопросов у Цискаридзе к составу спектакля и постановщикам. Знаменитость уверен, что сейчас в театре нет людей, которые могут качественно отрепетировать эту постановку и представить зрителю.

Ранее Николай Цискаридзе высказался о судьбе Анастасии Волочковой. По его словам, сейчас артистку спасти невозможно, поскольку она сама этого не желает.