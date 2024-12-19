"Стало небольшим шоком": Бибер отреагировал на помолвку Селены Гомес

Артист надеется, что его экс-возлюбленная обретет счастье

Певец Джастин Бибер был немного уязвлен, когда узнал о помолвке своей бывшей возлюбленной Селены Гомес с Бенни Бланко. Несмотря на то, что сейчас он сосредоточен на своей семье и личной жизни, объявление стало для него своеобразным "концом эпохи".

Долгое время фанаты считали Бибера и Гомес неразрывными – они несколько раз сходились и расходились, и даже после начала романа артиста с Хейли считали, что все временно. Однако сейчас наконец стало понятно, что в этом романе поставлена окончательная точка.

По словам источников, Бибер, узнав о помолвке бывшей, признался, что на секунду это его задело, даже учитывая, что они никогда не смогут даже просто дружить.

"Его прошлое было так связано с Селеной, а теперь, когда она помолвлена, он женат и стал отцом, для системы стало небольшим шоком, что все стареют", – указали знакомые.

Они утверждают, что Джастин надеется на то, что его бывшая обретет счастье с Бланко и будет здоровой, но переживать из-за ее помолвки не собирается.