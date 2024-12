Певица Селена Гомес объявила о помолвке

Артистка выходит замуж за продюсера Бенни Бланко

Известная голливудская певица и актриса Селена Гомес объявила в соцсетях, что выходит замуж. Предложение руки и сердца ей сделал музыкальный продюсер Бенни Бланко, которого она называет "самым сексуальным мужчиной в мире", а поклонники критикуют его за непривлекательную внешность.

Отношения знаменитости подтвердили в декабре прошлого года. При этом, по словам Гомес, встречаться они стали на несколько месяцев раньше.

Для 32-летней звезды этот брак станет первым на фоне ее многочисленных романов. Ранее она встречалась с Джастином Бибером, Ником Джонасом, звездой "Сумерек" Тейлором Лотнером, Орландо Блумом, диджеем Зеддом, Найлом Хораном из "One Direction", Чарли Путом и Эйблом Макконеном Тесфайе, более известным под псевдонимом The Weeknd. Также ходили слухи, что у нее были отношения с Эндрю Таггартом из The Chainsmokers и бывшим вокалистом One Direction Зейном Маликом.

До этого Селена рассказывала в интервью, что страдает от бесплодия – вероятно, она никогда не сможет стать матерью естественным путем из-за своего аутоиммунного заболевания и перенесенных медицинских вмешательств.