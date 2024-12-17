Брэд Питт отреагировал на идею воссоединиться с Анджелиной Джоли

Знаменитость считает, что совместная работа с бывшей станет для него унижением

Брэд Питт решил первым ответить на предложение воссоединиться с Анджелиной Джоли за гонорар, в два раза превышающий его стандартную ставку в 25 млн долларов. Артист утверждает, что не намерен принимать участие в подобном проекте, а инциативу считает исключительно рекламным трюком.

Ранее сообщалось, что продюсер Дэнни Росснер хочет пригласить враждующих бывших супругов на роли любовников в своем новом фильме, основанном на реальной истории владельца отеля Эммануэля Мартинеса.

Источники, близкие к Питту, уверяют – он ни за какие деньги мира не стал бы "опускаться" до такой степени, чтобы работать с человеком, причинившим ему так много боли.

"Ни за какие деньги мира Брэд не сможет снова сняться в одном фильме с Анджелиной. Это, безусловно, вызвало бы интерес у общественности, но он бы никогда не стал об этом задумываться. В настоящее время они являются непримиримыми врагами, поэтому Брэд ни за что не согласится получить какую-либо сумму денег за разговор с Энджи на экране", – говорят знакомые артиста.

Сейчас, по их словам, Питт даже запрещает своим близким людям говорить о его бывшей жене, не говоря уже о потенциальном воссоединении. Джоли на предложение пока не ответила, но, учитывая ее маниакальное желание разрушить жизнь бывшего супруга, она тоже вряд ли бы согласилась.