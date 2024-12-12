Джоли и Питт могут сыграть возлюбленных после многолетней вражды

Кинолента точно произведет фурор

Целых восемь лет пролетело с момента громкого развода Брэда Питта и Анджелины Джоли, сопровождавшегося многочисленными скандалами. Однако теперь голливудская пара может снова оказаться вместе, но уже на съемочной площадке. Продюсер и режиссер Дэнни Росснер предложил актерам роли в новом фильме о любви и войне.

Сюжет картины обещает быть насыщенным драматическими событиями. Действие развернется в отеле на Лазурном берегу Канн во времена Второй мировой войны. Популярный голливудский актер, по задумке создателей, должен исполнить роль владельца отеля Эммануэля Мартинеса, человека харизматичного и загадочного. Бывшая жена артиста может сыграть его возлюбленную Эмму Дигард, которая станет источником вдохновения и предметом страсти для главного героя.

Фильм планируется сделать атмосферным, с элементами ретро-гламура, сочетая роскошь и опасность военного времени. Такая концепция уже вызвала интерес у кинолюбителей. Предполагается, что гонорар актера составит от 20 до 25 миллионов долларов, а актрисы – около 15 миллионов долларов. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Пока неизвестно, примут ли актеры предложение. Их совместное участие в проекте может не только привлечь внимание публики, но и стать шансом для бывших супругов по-новому взглянуть на свои отношения. Их разрыв стал одним из самых скандальных в киносфере – звезды до сих пор друг друга ненавидят.

К слову, ранее Джоли обрадовалась из-за позорного провала Питта.