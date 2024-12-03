Совсем скоро артист появится на российских экранах

Известный актер Кирилл Сафонов снова работает в России, вопреки всем неодназначным заявлениям. Сейчас сериал с участием артиста можно увидеть на "Первом канале".

Считающий себя патриотом Израиля Сафонов сыграл в проекте "Персональный ассистент", который рассказывает о сотруднице богатого бизнесмена, готовой отомстить ему за личную трагедию. В сериале ему досталась одна из главных ролей.

Подобные кадровые решения вызвали возмущение у россиян. Они напомнили, каких политических взглядов придерживается знаменитость и в какой стране предпочитает проживать.

"Непонятно, кто ему доверил главную роль. Проживает с семьей в Израиле. Денюшки вывозит из страны. Неужели у нас не хватает актеров и необходимо приглашать живущих за границей. Сколько это будет продолжаться",

"Это безобразие: люди гибнут под обстрелами, а эти "великие артисты" ездят в Россию зарабатывать на нас",

"Когда-то этот актер мне нравился, а сейчас тошнит. Почему мы такое допускаем? Или бессильны перед пятиколонниками?" – возмущаются россияне в Сети.

Ранее Кирилл Сафонов жестко ответил раскритиковавши его россиянам.