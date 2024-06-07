Певица Саша Савельева вернулась к мужу в Израиль

Отвернувшаяся от России Саша Савельева улетела к мужу в Израиль
Саша Савельева с мужем. Фото: соцсети
Вокруг певицы бродит немало слухов

Известная российская певица Саша Савельева недавно наделала шума, вернувшись в Россию. Как известно, достаточно давно выпускница "Фабрики звезд" живет вместе со своим супругом, актером Кириллом Сафоновым в Израиле. Но неожиданно Александра прилетела в Россию, после этого в прессе поползли слухи о возможном разводе знаменитостей. Впрочем, недавно Савельева вернулась в Израиль.

Стоит отметить, что пристальное внимание публики обратилось к паре после известных событий зимы 2022 года. Так, Сафонов неожиданно написал заявление об увольнении из театра "Современник" и принципиально не посещает Москву. Савельева тоже всячески открещивалась от родного государства, однако, как выяснилось, все же наведывается в Россию.

Журналисты предполагают: визиты певицы связаны с тем, что в родной стране у Александры осталась дорогая недвижимость. В Строгино у Савельевой есть роскошные апартаменты, рыночная стоимость которых составляет порядка 50 миллионов рублей.

Как бы там ни было, громкие новости о возвращении артистки в родную страну оказались надуманными. На самом деле, звезда продолжает жить в счастливом браке за границей.

К слову, ранее известный продюсер резко высказался о Саше Савельевой. Певице пророчат унылые творческие перспективы.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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