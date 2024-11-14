Познер раскрыл свое отношение к выборам в США

Журналист, как известно, является обладателем американского паспорта

Владимир Познер во время своего выступления с Иваном Ургантом за границей признался, что текущие президентские выборы в США стали первыми, в которых он не принимал совершенно никакого участия, хотя до этого голосование считал своим гражданским долгом. Телеведущий объяснил, с чем было связано такое решение.

По словам журналиста, ни один из кандидатов не вызывал у него желания сделать выбор. Ему был не по душе курс, который могли бы предложить как Дональд Трамп, так и Камала Харрис.

"Оба кандидата мне прям совсем не нравятся. Без подробностей", – отметил он.

Иван Ургант предположил, что голосовать за эпатажного бизнесмена его коллега не захотел, а в представительнице демократической партии ему не понравилось, что она является женщиной. Познер подтверждать или опровергать эти домыслы не стал.

При этом ведущий пояснил, что ни Трамп, ни Харрис не станут хорошими президентами для своей страны. Хотя в целом, для него выборы в США не имеют большого значения – ему также все равно, займет ли Илон Маск какой-то пост в правительстве или нет. Познер уверен, что подобное решение никак и ни на что не повлияет.

Журналист указал, что понимает высокий интерес к американским выборам по всему миру, поскольку сейчас США занимают позицию самой мощной страны, и все, что происходит в ней, так или иначе, находит свое отражение в других государствах.

Ранее Владимир Познер рассказал о своем отношении к России после претензий Михалкова.