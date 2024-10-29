Урганта возвращают на ТВ: появились подробности

Урганта возвращают на ТВ: появились подробности
Иван Ургант. Фото: АГН "Москва"
Команда знаменитости уже приступила к работе

Спустя почти три года отмены Ивана Урганта могут в ближайшее время вернуть на российское ТВ. Сообщается, что знаменитость может появится в эфире "Первого канала" ближе к новогодним праздникам.

Подобные слухи спровоцировало то, что руководство канала уже вернуло в работу команду, которая ранее работала с Ургантом. Сейчас сотрудники занимаются другими проектами, но также готовы в любой момент уйти в шоу телеведущего.

"Вроде как Урганта уже потихоньку "разрешают". Он спокойно работает на корпоративах в России, а также успешно продал на круглую сумму свою "книгу"", – пишут в Сети.

При этом почти весь ноябрь у Урганта расписан его туром по Европе, в который он отправится вместе с Владимиром Познером. Известно, что интервьюер ранее тоже вернулся в эфир "Первого канала" со своим циклом документальных фильмов про Турцию. До этого подобные шоу он записывал вместе с Иваном, но в этот раз телеведущего не было в совместном путешествии.

Ранее сообщалось, что Ургант сумел заработать 4 млн рублей на продаже своей книги с пустыми страницами. Все деньги он отправил на помощь благотворительному фонду "Дом с маяком".

Источник: Telegram

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