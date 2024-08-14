Сексолог заявила об интимных проблемах в браке Харламова и Ковальчук

До конца расслабиться в процессе у них может не выйти

Недавно Гарик Харламов женился на Катерине Ковальчук. Этот брак стал для 43-летнего артиста третьим, хотя после развода с Асмус он уверял, что больше никого не позовет под венец.

Сейчас супружеская пара живет в доме, в котором также находится и мать юмориста. Сексолог Лариса Никитина утверждает, что это обстоятельство накладывает определенные сложности на интимную жизнь молодоженов.

Дело в том, что в такой ситуации супруги не смогут до конца расслабиться, переживая, что кто-то может их услышать или случайно зайти в комнату. Для половых этношений это проблема, поскольку процесс по своей природе довольно интимный. Девушка и парень могут переживать, все ли они делают правильно и можно ли позволить себе ту или иную вольность в личной коммуникации.

Дополнительная трудность – это конкуренция, которая может возникнуть между матерью Харламова и его новой супругой.

"Поэтому всегда бывают проблемы, и с сексом в том числе, потому что просто неловко что-то демонстрировать своим родителям", – делится специалист.

Также, по ее словам, нет ничего удивительного в выборе Ковальчук. Девушка воспитывалась без отца, поэтому она всегда будет искать мужчин постарше в качестве партнера.

Ранее Гарик Харламов раскрыл истинную причину развода с Кристиной Асмус.