Сексолог заявила об интимных проблемах в браке Харламова и Ковальчук

Интимная проблема Харламова в новом браке больше не секрет
Гарик Харламов. Кадр: YouTube.com
До конца расслабиться в процессе у них может не выйти

Недавно Гарик Харламов женился на Катерине Ковальчук. Этот брак стал для 43-летнего артиста третьим, хотя после развода с Асмус он уверял, что больше никого не позовет под венец. 

Сейчас супружеская пара живет в доме, в котором также находится и мать юмориста. Сексолог Лариса Никитина утверждает, что это обстоятельство накладывает определенные сложности на интимную жизнь молодоженов. 

Дело в том, что в такой ситуации супруги не смогут до конца расслабиться, переживая, что кто-то может их услышать или случайно зайти в комнату. Для половых этношений это проблема, поскольку процесс по своей природе довольно интимный. Девушка и парень могут переживать, все ли они делают правильно и можно ли позволить себе ту или иную вольность в личной коммуникации. 

Дополнительная трудность – это конкуренция, которая может возникнуть между матерью Харламова и его новой супругой.

"Поэтому всегда бывают проблемы, и с сексом в том числе, потому что просто неловко что-то демонстрировать своим родителям", – делится специалист.

Также, по ее словам, нет ничего удивительного в выборе Ковальчук. Девушка воспитывалась без отца, поэтому она всегда будет искать мужчин постарше в качестве партнера.

Ранее Гарик Харламов раскрыл истинную причину развода с Кристиной Асмус.

Источник: News.ru

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