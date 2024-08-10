Харламов заявил, что похудение сделало его несчастным

Артисту не нравится сидеть на диетах

Любимец публики, юморист Гарик Харламов всегда готов откровенно обсуждать даже самые интимные вопросы. Долгое время его тучный внешний вид был предметом насмешек. Однако чуть более, чем за год, знаменитости удалось сбросить целых 18 килограммов. Впрочем, такие приятные для тела перемены сделали артиста несчастным.



Харламов рассказал, что теперь он больше нравится себе внешне, однако считает, что жесткие ограничения в питании – слишком дорогая плата за счастье быть стройным. Гарик рад, что сумел сбросить вес, но все же для него важнее идти по жизни, ни в чем себе не отказывая.

По мнению звезды, для мужчины вес не так важен, так что лучше быть счастливым и пышным, чем худым и злым. Харламов всегда заявлял, что терпеть не может диеты.