Молодая жена Харламова рассказала, как смирилась с вредными привычками мужа

С чем приходится мириться молодой актрисе Ковальчук в браке с Харламовым
Гарик Харламов. Кадр: YouTube
Девушка решила быть откровенной

Знаменитая российская артистка Екатерина Ковальчук откровенно рассказала о жизни с любимым супругом, юмористом Гариком Харламовым, за которого вышла замуж весной этого года. Несмотря на обилие недостатков у хохмача, его молодая жена призналась, что полностью смирилась с ними и любит его таким, какой он есть.

По словам актрисы, у именитого юмориста есть несколько привычек, которые иногда вызывают трудности. Он часто опаздывает из-за желания подольше поспать и может часами пропадать за компьютером, увлекаясь видеоиграми. Тем не менее, 30 однолетняя знаменитость признается, что ее это не смущает – она счастлива быть женой звезды юмора и принимает его со всеми минусами. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Поклонники пары тепло отреагировали на признание актрисы, отметив ее мудрость и любовь к супругу, несмотря на бытовые мелочи. Девушка продолжает наслаждаться семейной жизнью, не обращая внимания на мелкие недостатки мужа.

К слову, ранее была названа стоимость обручального кольца Ковальчук.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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