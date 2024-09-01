Харламов высмеял актерский талант Павла Деревянко

Юморист за словом в карман не лезет

Юморист Гарик Харламов в очередном выпуске своего авторского шоу решил пройтись по талантам популярного артиста Павла Деревянко. По мнению комика, актерские способности звезды оставляют желать лучшего.



В свойственной ему манере лицедей подколол коллегу по актерскому цеху, заявив, что тот может стать успешным только в одном случае – "если убить всех остальных".

Юморист также вспомнил о неудачных проектах с участием актера, которые, по его словам, провалились в прокате. Эта шутка вызвала смех у зрителей, но наверняка добавила напряжения в отношениях между двумя артистами.

Также Гарик решил пройтись по внешним данным оппонента, он едко высказался о мускулатуре Павла, намекнув, что ему недостает рельефности.