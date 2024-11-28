Установка надгробного памятника модельеру Зайцеву обернулась скандалом

Установка надгробия модельеру Зайцеву обернулась скандалом
Вячеслав Зайцев. Фото6 АГН "Москва"
Дизайн надгробия изменили по неизвестным причинам

Спустя полтора года со смерти знаменитого модельера Вячеслава Зайцева на Жегаловском кладбище установили надгробную плиту. Однако внешний вид памятника спровоцировал скандал – многие решили, что он слишком простой для такой выдающейся персоны.

На месте упокоения Зайцева поставили черный мраморный пьедестал с такой же оградкой и крестом из белого камня, на котором скромно написано имя покойного и поставлены три лампады. 

Изначально модельера хотели похоронить на одном из престижных московских погостов, однако единственный сын Егор решил, что отец найдет покой в Щелково. Как он объяснял, место выбрано специально поближе к его имению, которое Вячеслав Михайлович очень любил. Сейчас же поблизости покоится и его наследник, который ушел из жизни на следующий год. Теперь их могилы оформлены в едином стиле.

Россияне жалуются в соцсетях, что Зайцев был человеком мирового уровня и не заслужил такого памятника на своей могиле.

"Даже менее известным деятелям искусств устанавливают роскошные памятники. А Славочка и так при жизни был недооценен, и после смерти тоже", – пишут они.

С ними согласны и друзья покойного, которые рассказали, что Егор изначально планировал поставить на месте захоронения бюст своего отца. Однако потом дизайн был изменен по неизвестным причинам.

Ранее знакомые рассказали о мистике в особняке Вячеслава Зайцева.

Источник: Московский комсомолец

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