Знакомые рассказали о мистике в особняке Зайцева

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В день смерти единственного сына Вячеслава Зайцева в его особняке в Каблуково стали происходить мистические события. Об этом рассказала приятельница модельера Татьяна Васильевна.
По ее словам, незадолго до трагедии над домом стала кружить сова и издавать странные звуки. Тогда соседи очень испугались, поскольку это считается дурным предзнаменованием. Птица долго летала в небе, прогнать ее никак не могли.
Это не единственная странность, случившаяся в тот день. Татьяна рассказала, что незадолго до официального известия о смерти Егора Зайцева в особняке неожиданно включился телевизор.
"Вот и не поверь после этого в приметы и суеверия", – признается женщина.
Она считает, что уход сына модельера в день, когда был открыт Дом моды Зайцева, тоже не является совпадением. И уверена, что покойный так решил забрать единственного сына, которого очень любил при жизни, к себе. В итоге их похоронили рядом.
Онкологию у Егора Зайцева нашли в начале года. Никто из знакомых не ожидал, что болезнь так быстро сведет его в могилу. Особняк модельера достался ему по наследству, он даже хотел переехать в него, но сделать этого не успел.
Знакомые говорят, что и раньше в доме Зайцева были какие-то странности. Но в день смерти его единственного сына их было по-особенному много.
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