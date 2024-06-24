Знакомые рассказали о мистике в особняке Зайцева

Люди считают, что модельер забрал единственного сына с собой

В день смерти единственного сына Вячеслава Зайцева в его особняке в Каблуково стали происходить мистические события. Об этом рассказала приятельница модельера Татьяна Васильевна.

По ее словам, незадолго до трагедии над домом стала кружить сова и издавать странные звуки. Тогда соседи очень испугались, поскольку это считается дурным предзнаменованием. Птица долго летала в небе, прогнать ее никак не могли.

Это не единственная странность, случившаяся в тот день. Татьяна рассказала, что незадолго до официального известия о смерти Егора Зайцева в особняке неожиданно включился телевизор.

"Вот и не поверь после этого в приметы и суеверия", – признается женщина.

Она считает, что уход сына модельера в день, когда был открыт Дом моды Зайцева, тоже не является совпадением. И уверена, что покойный так решил забрать единственного сына, которого очень любил при жизни, к себе. В итоге их похоронили рядом.

Онкологию у Егора Зайцева нашли в начале года. Никто из знакомых не ожидал, что болезнь так быстро сведет его в могилу. Особняк модельера достался ему по наследству, он даже хотел переехать в него, но сделать этого не успел.

Знакомые говорят, что и раньше в доме Зайцева были какие-то странности. Но в день смерти его единственного сына их было по-особенному много.