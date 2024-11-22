60-летнего Брэда Питта сняли с голым торсом на съемках фильма

60-летнего Брэда Питта сняли с голым торсом на съемках фильма
Брэд Питт. Фото: Joel Kowsky / wikimedia.org
Знаменитость по-прежнему находится в хорошей форме

Актер Брэд Питт снимается в фильме "Формула-1" в Лас-Вегасе. Его заметили на балконе, когда происходила работа над одной из сцен, в которой знаменитый артист предстает в белом костюме из кожи и демонстрирует подтянутую фигуру.

На съемках Питт беседовал со своей коллегой по проекту, опершись на перила. В этот момент был отчетливо виден голый торс знаменитости – журналисты обратили внимание, что, несмотря на 60-летие звезды, его фигура по-прежнему остается в хорошей форме.

Кадр видео Daily Mail

Ранее во время съемок фильма к Брэду Питту подошла резвая фанатка, обхватила за шею и поцеловала. Подобное поведение женщины вызвало возмущение многих поклонников артиста – они решили, что она повела себя крайне неуважительно. Однако сам актер не испытал по этому поводу никакого дискомфорта.

"Брэд очень расслаблен и никогда не относится негативно к позитивному общению с фанатами. Хотя это, возможно, застало его врасплох, в конце концов, он благодарен своим преданным поклонникам. Он не чувствовал угрозы и не имел никаких проблем с обменом",

– говорят его друзья.

Ранее стало известно, что Анджелина Джоли начала распродавать свое богатство, чтобы расплатиться с адвокатами и засудить Брэда Питта после развода.

Источник: Daily Mail

Госизмена: россиян предупредили о тяжелом наказании при неожиданном условии

Люди могут угодить под статью, если купят противоправный материал

Бомбежка ракетами по России: раскрыт истинный мотив США с ATACMS

Вашингтонская администрация хитрит

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей