60-летнего Брэда Питта сняли с голым торсом на съемках фильма

Знаменитость по-прежнему находится в хорошей форме

Актер Брэд Питт снимается в фильме "Формула-1" в Лас-Вегасе. Его заметили на балконе, когда происходила работа над одной из сцен, в которой знаменитый артист предстает в белом костюме из кожи и демонстрирует подтянутую фигуру.

На съемках Питт беседовал со своей коллегой по проекту, опершись на перила. В этот момент был отчетливо виден голый торс знаменитости – журналисты обратили внимание, что, несмотря на 60-летие звезды, его фигура по-прежнему остается в хорошей форме.

Ранее во время съемок фильма к Брэду Питту подошла резвая фанатка, обхватила за шею и поцеловала. Подобное поведение женщины вызвало возмущение многих поклонников артиста – они решили, что она повела себя крайне неуважительно. Однако сам актер не испытал по этому поводу никакого дискомфорта.

"Брэд очень расслаблен и никогда не относится негативно к позитивному общению с фанатами. Хотя это, возможно, застало его врасплох, в конце концов, он благодарен своим преданным поклонникам. Он не чувствовал угрозы и не имел никаких проблем с обменом",

– говорят его друзья.

Ранее стало известно, что Анджелина Джоли начала распродавать свое богатство, чтобы расплатиться с адвокатами и засудить Брэда Питта после развода.