Джоли распродает свои богатства из-за нищенского положения

Актриса дошла до крайней черты в разборках с бывшим мужем

Спустя восемь лет после развода Анджелина Джоли довела себя до критического состояния не только в физическом плане, но и финансовом, пытаясь наказать супруга за все, что ей и детям пришлось терпеть в браке. Актриса уверяет, что Брэд Питт во время излишнего увлечения алкоголем мог поднять руку не только на нее, но и на детей.

Звезда "Лары Крофт" прекратила работать, чтобы уделять больше времени своим наследниками и непрекращающимся судам. На адвокатов она потратила огромные суммы, которые истощили ее кошелек. Сейчас знаменитость отдает гораздо больше денег, чем получает. Знакомые Джоли бьют тревогу и просят ее остановиться в своих попытках расправиться с Питтом, чтобы не потерять все, что она сейчас имеет.

Ситуация с бюджетом актрисы настолько плачевная, что она выставила на продажу свой любимый Ferrari 250 GT 1958 года, требуя за него 1,3 млн долларов. Вместе с этим знаменитость распродает и другие богатства, желая заработать больше денег на адвокатов.

"Она роется в своем шкафу и сбрасывает в кучу дизайнерские платья, обувь и аксессуары, надеясь, что за них удастся выручить хорошую цену", – говорят источники.

Помимо прочего, близкие Анджелины обеспокоены и ее ментальным состоянием. Артистка перестала есть из-за постоянных судебных разборок и испытываемого стресса. И хотя она понимает, что ситуация действительно тревожная, принять пищу знаменитость может только под сильным давлением.