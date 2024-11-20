Джоли распродает свои богатства из-за нищенского положения

Джоли распродает свои богатства из-за нищенского положения
Анджелина Джоли. Фото: Raph_PH - JolieMariaBFILFF181024 / wikimedia.org
Актриса дошла до крайней черты в разборках с бывшим мужем

Спустя восемь лет после развода Анджелина Джоли довела себя до критического состояния не только в физическом плане, но и финансовом, пытаясь наказать супруга за все, что ей и детям пришлось терпеть в браке. Актриса уверяет, что Брэд Питт во время излишнего увлечения алкоголем мог поднять руку не только на нее, но и на детей. 

Звезда "Лары Крофт" прекратила работать, чтобы уделять больше времени своим наследниками и непрекращающимся судам. На адвокатов она потратила огромные суммы, которые истощили ее кошелек. Сейчас знаменитость отдает гораздо больше денег, чем получает. Знакомые Джоли бьют тревогу и просят ее остановиться в своих попытках расправиться с Питтом, чтобы не потерять все, что она сейчас имеет.

Ситуация с бюджетом актрисы настолько плачевная, что она выставила на продажу свой любимый Ferrari 250 GT 1958 года, требуя за него 1,3 млн долларов. Вместе с этим знаменитость распродает и другие богатства, желая заработать больше денег на адвокатов.

"Она роется в своем шкафу и сбрасывает в кучу дизайнерские платья, обувь и аксессуары, надеясь, что за них удастся выручить хорошую цену", – говорят источники.

Помимо прочего, близкие Анджелины обеспокоены и ее ментальным состоянием. Артистка перестала есть из-за постоянных судебных разборок и испытываемого стресса. И хотя она понимает, что ситуация действительно тревожная, принять пищу знаменитость может только под сильным давлением.

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