Продюсер Рудченко оценил возвращение Орбакайте на телеэкраны

В России прокомментировали скандальное решение Орбакайте
Кристина Орбакайте. Фото: Ермолаев Алексей. Собственная работа/wikimedia.org/
Артистке не сидится в США

В России активно обсуждают решение Кристины Орбакайте принять участие в новогоднем концерте на федеральном телеканале. Такой информацией ранее поделился общественник Виталий Бородин.

Этот шаг певицы вызвал неоднозначную реакцию, особенно с учетом того, что звезда уже много лет живет в США и в своих высказываниях не всегда демонстрировала лояльность к России. Многие восприняли ее возвращение на российскую сцену как попытку сохранить популярность и связи с местной аудиторией.

В свою очередь, музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко отметил, что исполнительница никогда не откажется от возможности выступить в России, так как именно здесь сформировалась ее карьера. По мнению эксперта, российский рынок остается для певицы ключевым, поскольку именно благодаря ему она достигла своего профессионального статуса и заработала значительные средства.

Рудченко также подчеркнул, что обсуждать появление артистки на новогодних шоу бессмысленно, так как здесь можно только гадать. Но несмотря на переезд и постоянное проживание в США, Орбакайте, по его словам, не теряет интереса к российской аудитории. Это связано не только с профессиональной выгодой, но и с необходимостью поддерживать контакт с публикой, которая долгие годы оставалась ее основной опорой.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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