Возвращение Познера на "Первый канал" было сорвано

Для телеведущего это не стало сюрпризом

"Первый канал" решил вернуть в эфир Владимира Познера, но не с его вечерней передачей с интервью, а одним из циклов шоу о путешествиях, посвященному Турции. Ожидалось, что премьера состоится в понедельник, 7 октября, однако в назначенное время выпуск так и не показали.

Вместо новой документалки Познера в эфир выпустили фильм, посвященный саммиту БРИКС. Как сам рассказал телеведущий, для него такое решение редакции "Первого канала" не стало удивительным.

"Меня предупредили об этом еще несколько дней тому назад. Перенесли (передачу про Турцию) на 14 число", – рассказал он.

По словам Познера, редакторы телеканала что-то напутали, когда согласовали выход фильма 7-го октября. Поэтому ему позвонили, извинились и предупредили о переносе.

Всего "Турецкая тетрадь" будет состоять из четырех серий, посвященных Стамбулу, его истории, гибели Османской империи, первому президенту Турции Ататюрку и турецкому исламу.

Ранее Владимир Познер рассказывал, что записал документальный сериал про Турцию без согласования с руководством "Первого канала". Однако он надеялся, что проект понравится Константину Эрнсту, который его одобрит и пустит в эфир.