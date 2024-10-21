Алсу впервые взяла на свой концерт единственного сына

Алсу впервые взяла на свой концерт единственного сына
Алсу. Фото: соцсети
Артистка назвала его главным мужчиной в своей жизни

Алсу вернулась на большую сцену после ухода от супруга Яна Абрамова. Знаменитость сразу же решила осуществить свою большую творческую мечту – выступить вместе с симфоническим оркестром. Ради такого большого события певица даже впервые привела на мероприятие единственного сына, которого тщательно скрывает от публики.

"Рафаэль, лапулечка, я тебя не вижу, но я тебя очень люблю. Я пою для тебя сегодня", – сказала она со сцены.

Алсу призналась, что после новости о разводе ей стало писать очень много поклонников, которые выражали слова поддержки. По ее словам, именно это помогло ей пройти такой тяжелый период в жизни гораздо быстрее и наконец прийти в себя. 

После концерта певица рассказала журналистам, что первое публичное мероприятие для ее восьмилетнего сына было очень эффектным. Мальчик активно подпевал маме и остался в восторге от первого концерта с ее участием.

Источник: Московский комсомолец

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