Знакомые сообщили о новом романе Абрамова после развода с Алсу

Оказывается, бизнесмен строит отношения сразу с несколькими девушками

Ян Абрамов сейчас находится в отношениях. По слухам, его избранницами стали сразу несколько девушек эффектной внешности. Помимо Анастасии Решетовой, с которой ему приписывают роман не только сплетники, но и его бывшая жена Алсу, бизнесмен ухаживает за красоткой, которой даже не исполнилось 20 лет.

Источники говорят, что Абрамов не жалеет на новую пассию денег. Он регулярно возит ее на частных самолетах в путешествия, дарит дорогие подарки в огромном количестве. У нее, как и у остальных любовниц Яна, есть одна интересная особенность.

"Она и Решетова – не единственные в его "гареме". Там много у него дам. И все просто "клоны" Алсу, все девочки похожи между собой", – говорят знакомые про личную жизнь бизнесмена.

Алсу и Абрамов развелись после 18 лет брака. Причиной стали постоянные измены мужчины, которые артистка просто устала терпеть. Близкие к паре люди рассказывали, что она знала о неверности мужа еще до рождения третьего ребенка, но надеялась, что появление на свет долгожданного сына исправит ситуацию.

Сейчас же певица называет своего бывшего супруга нарциссом, утверждая, что он прикладывает массу усилий для того, чтобы выставить ее в глазах других в нелицеприятном свете. На это он идет, поскольку разрыв больно ударил по его самолюбию, говорит Алсу.