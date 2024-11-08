На шоу Навки над эмблемой "Спартака" появилась свиная голова - видео

Инцидент получил широкий резонанс

На ледовом шоу легендарной фигуристки Татьяны Навки "Вечера на хуторе 2.0", проходившем в Мегаспорте, произошел скандальный инцидент. По задумке организаторов, в центре льда должна была появиться устрашающая свиная голова, соответствующая атмосфере постановки. Однако неожиданные сложности в организации привели к тому, что шоу проходило на льду, не успевшем преобразиться после домашней игры хоккейного клуба "Спартак".

Из-за недостатка времени для перекраски ледовой арены организаторы приняли вынужденное решение провести представление на льду с хоккейной эмблемой "Спартака" прямо в центре площадки. В итоге сцена с появлением головы свиньи вызвала неоднозначную реакцию у зрителей, так как она оказалась расположена прямо на клубной эмблеме ровно по середине.

Инцидент вызвал волну обсуждений среди присутствующих, и некоторые зрители выразили недовольство несоответствием декораций. Вопреки организационному недочету, шоу продолжилось по сценарию, и артисты постарались не акцентировать внимание на деталях. В остальном все прошло на ура, зрители были в восторге от красочного представления.

К слову, ранее был снят фильм о невероятной победе фигуриста Романа Костомарова над смертью. Это история о возвращении спортсмена к полноценной жизни благодаря поддержке его семьи.