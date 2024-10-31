Барецкий анонсировал в замке Пугачевой шабаш со звездами на Хэллоуин

В замке Пугачевой анонсирован шабаш со звездами на Хэллоуин
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Резиденция остается в центре внимания

Шоумен Стас Барецкий анонсировал необычное празднование Хэллоуина в знаменитом замке бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в деревне Грязь. По словам скандально известного провокатора, он планирует устроить настоящий "шабаш" с участием звезд российского шоу-бизнеса.

Светский тусовщик известен своими эпатажными высказываниями, и многие воспринимают его заявления с долей скепсиса, однако он настаивает, что праздник будет особенно необычным и ярким.

Барецкий утверждает, что на вечеринке ожидается и сама беглая исполнительница, которую якобы будет "причащать" ее бывший муж, поп-король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров. Он намекнул, что тот возьмет на себя "ритуальную" роль избавления певицы от нечистой силы и демонов, что добавит событию оттенок мистики. Шоумен уверяет, что вечеринка обещает стать масштабным событием.

"Запланирован приезд Аллы Борисовны, какой Хэллоуин без нее? Ее будет причащать Киркоров", – объявил провокатор.

К слову, ранее стало известно о страхе Пугачевой перед издевающимся над ней мужем.

Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
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