Обидчицу Пугачевой Кравец прилюдно погнали с модной премии в Москве

Обидчицу Пугачевой прилюдно погнали с модной премии в Москве
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Девушка попала в неприятный конфуз

На модной премии в российской столице разгорелся скандал с участием певицы и светской львицы Алены Кравец. Организаторы мероприятия прилюдно попросили ее покинуть зал, что вызвало ажиотаж среди гостей и прессы.

Любопытно, что неприятный инцидент произошел на фоне недавнего заявления девушки о крайне напряженной обстановке в семье бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и ее сложных отношениях с супругом Максимом Галкиным*. В преддверии церемонии журналисты окружили Кравец, задавая вопросы о ее высказываниях на тему звездной пары и требуя новых подробностей. После этого импровизированного "брифинга" девушка направилась в зал, чтобы посмотреть церемонию награждения.

Однако ее пребывание там оказалось недолгим: к ней подошла женщина, представляющая организационный комитет, и настоятельно попросила звезду немедленно покинуть помещение. Причины такого решения остаются неизвестными, но артистка оказалась крайне недовольна случившимся.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
По теме

"Срочно уничтожить": во Франции назвали причину ликвидации Евросоюза

Обстановка в мировом пространстве становится все более напряженной

Глава Северной Кореи отдал приказ по поводу России: "Священная война"

Лидер сразу начал действовать решительно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей