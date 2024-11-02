Обидчицу Пугачевой Кравец прилюдно погнали с модной премии в Москве

Девушка попала в неприятный конфуз

На модной премии в российской столице разгорелся скандал с участием певицы и светской львицы Алены Кравец. Организаторы мероприятия прилюдно попросили ее покинуть зал, что вызвало ажиотаж среди гостей и прессы.

Любопытно, что неприятный инцидент произошел на фоне недавнего заявления девушки о крайне напряженной обстановке в семье бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и ее сложных отношениях с супругом Максимом Галкиным*. В преддверии церемонии журналисты окружили Кравец, задавая вопросы о ее высказываниях на тему звездной пары и требуя новых подробностей. После этого импровизированного "брифинга" девушка направилась в зал, чтобы посмотреть церемонию награждения.

Однако ее пребывание там оказалось недолгим: к ней подошла женщина, представляющая организационный комитет, и настоятельно попросила звезду немедленно покинуть помещение. Причины такого решения остаются неизвестными, но артистка оказалась крайне недовольна случившимся.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации