Симоньян пошутила над замминистра финансов Лавровым во время ПМЭФ

Чиновник емко ответил ей на комментарий

Журналистка Маргарита Симоньян активно принимает участие в ПМЭФ-2024. Во время одной из сессий, посвященной работе органов госвласти в сфере финансового сектора, она пошутила над замминистра финансов России Алексеем Лавровым.

Чиновник в рамках выступления заявил, что новое нужно всегда. На это Симоньян парировала: "Кроме жены".

"Ну, обсудим отдельно...", – улыбаясь, ответил Лавров.

В этот момент собравшаяся в зале публика начала смеяться. Кадры общения замминистра и журналистки были опубликованы телеканалом RT.

По данным деклараций Лаврова, чиновник женат. Об этом он сообщал в 2013 и 2019-2021 годах. Подробностей его личной жизни в публичном доступе нет.

Ранее журналистку Маргариту Симоньян обвинили в призывах к геноциду населения Украины. За это, согласно украинскому законодательству, ей может грозить до 10 лет тюрьмы.