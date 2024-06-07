Симоньян пошутила над замминистра финансов Лавровым во время ПМЭФ

Симоньян пошутила над Лавровым во время ПМЭФ
Маргарита Симоньян. Кадр "Россия 1"
Чиновник емко ответил ей на комментарий

Журналистка Маргарита Симоньян активно принимает участие в ПМЭФ-2024. Во время одной из сессий, посвященной работе органов госвласти в сфере финансового сектора, она пошутила над замминистра финансов России Алексеем Лавровым.

Чиновник в рамках выступления заявил, что новое нужно всегда. На это Симоньян парировала: "Кроме жены".

"Ну, обсудим отдельно...", – улыбаясь, ответил Лавров.

В этот момент собравшаяся в зале публика начала смеяться. Кадры общения замминистра и журналистки были опубликованы телеканалом RT.

По данным деклараций Лаврова, чиновник женат. Об этом он сообщал в 2013 и 2019-2021 годах. Подробностей его личной жизни в публичном доступе нет.

Ранее журналистку Маргариту Симоньян обвинили в призывах к геноциду населения Украины. За это, согласно украинскому законодательству, ей может грозить до 10 лет тюрьмы.

Источник: RT
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