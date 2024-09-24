Алсу не сможет привлечь Добровинского к ответственности - адвокат Мухаметзянов

Девушка действует все более агрессивно

Знаменитая российская певица Алсу сделала громкое заявление в социальных сетях, касаясь своего скандального расставания с Яном Абрамовым. В посте она акцентировала внимание на адвокате Александре Добровинском, который представляет интересы предпринимателя. Знаменитость заявила о намерении привлечь его к ответственности за распространение, по ее мнению, недостоверной информации, что добавило напряженности в и без того сложную ситуацию.



Однако другой известный адвокат Ильдар Мухаметзянов поставил артистку на место, заявив, что у нее нет оснований для подобных выпадов.

По словам исполнительницы, оппоненты пытаются создать ложное впечатление о ее мотивах и целях в судебных разбирательствах. В частности, ненавистный ей адвокат утверждал, что женщина стремится лишить бывшего средств к существованию и хитроумно подает иски в недружественных государствах. Это заявление вызвало бурю эмоций, и певица выразила намерение отстоять свои права, заявив, что это вранье.

Мухаметзянов прокомментировал ситуацию, отметив, что в словах его коллеги нет лжи. Он заявил, что, учитывая обширную юридическую практику и нюансы текущего дела, у Алсу нет шансов добиться успеха в попытках привлечь адвоката к ответственности. Впрочем, она может подать иск по поводу защиты чести и достоинства.

Ситуация продолжает развиваться, и обе стороны готовятся к дальнейшим судебным разбирательствам.