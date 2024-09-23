Алсу назвала бывшего мужа нарциссом и объяснила его поведение

По ее словам, мужчина попросту ей мстит за разрыв

Певица Алсу прервала молчание по поводу отношения к своему уже бывшему мужу Яну Абрамову. В соцсетях она намекнула, что мужчина изо всех сил пытается выставить ее в негативном свете из-за уязвленного эго.

В своих соцсетях артистка высказалась на тему постоянных инфоповодов о ней, которые вбрасывает адвокат мужа Александр Добровинский. Алсу уверена – ее бывший делает это ради того, чтобы отомстить. Она назвала его нарциссом, который хочет заставить ее заплатить за все обиды, унижения и травмы, полученные им, по его же мнению, в этих отношениях.

"Независимо от того, кто с кем расстался, нарцисс постарается сделать вас козлом отпущения. Он будет запугивать вас и пытаться заставить задуматься о том, кто на самом деле стал причиной разрыва", – написала знаменитость.

Певица намекнула, что сейчас бывший муж обвиняет ее в том, что она никогда его не любила и вела себя, как безумная.

Алсу пообещала, что будет привлекать Добровинского к ответственности за распространение заведомо ложной информации. Она напомнила, что его уже лишали профессионального статуса за нарушение адвокатской этики, и, вероятно, артистка намерена добиться этого снова.

Ранее адвокат Абрамова заявлял, что Алсу подала иск о разделе имущества в суд Лондона, поскольку является гражданкой Великобритании.