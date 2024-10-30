Певица Кравец рассказала о страхе Пугачевой перед Галкиным*

Галкин* готов на изощренные издевательства

Беглая экс-примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева переживает не лучшие времена. Она вынуждена скитаться по заграницам, да и в личной жизни, как утверждают в светской тусовке, все сложилось совсем не радужно. Так, был раскрыт страх "Женщины, которая поет" перед издевающимся над ней мужем Максимом Галкиным*.

По словам певицы Алены Кравец, пожилая звезда буквально трепещет перед своим супругом. Сообщается, что шоумен проявляет манипулятивные и жестокие черты, используя психологическое давление и резкие высказывания в адрес возрастной супруги, которые затем пытается представить как шуточки. Он издевается над пожилой женщиной, а после "хихикает".

Кравец описывает его поведение как абьюзивное, утверждая, что певица находится в зависимости от мужа, так как сейчас она живет за его счет и вдали от России.

"Я сама не раз была свидетельницей, как он говорил Алле гадости, а потом хихикал, что, мол, пошутил", – поделилась светская львица.

Эта информация привлекла внимание общественности и породила дискуссии о личной жизни пары. Некоторые считают, что Пугачева, поддерживавшая мужа в его высказываниях, оказалась в ловушке в другой стране, что усиливает ее уязвимость и зависимость от супруга.

К слову, ранее Галкин* сделал неожиданное заявление о родине.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации