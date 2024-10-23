Российские фанатки активно приглашают Джареда Лето в Москву и Петербург

Легенду ждут в нашей стране

Российские поклонницы знаменитого певца Джареда Лето активизировались после недавнего скандала, связанного с возможным визитом звезды в Россию. Фронтмен группы Thirty Seconds to Mars получил десятки сообщений от российских фанаток, которые приглашают его приехать с концертом в Москву и Петербург.



О том, что легендарный артист может выступить в нашей стране, заговорили осенью этого года. Сообщалось, что организаторы уже начали вести переговоры с командой музыканта, однако точных сведений о том, состоится ли визит, пока нет.

Украинские поклонники знаменитости устроили грандиозный скандал, после того, как он пообещал встретиться с российскими фанатами на их родине. Это вызвало резонанс среди украинских пользователей, которые начали массово отправлять музыканту гневные сообщения. Некоторые обвинили его в поддержке России на фоне сложной политической обстановки, несмотря на то, что официальных заявлений от Лето по этому поводу не было.

Тем не менее, российские почитатели звездного таланта продолжают надеяться на визит артиста. Многие из них выражают поддержку в социальных сетях и просят не обращать внимания на негативные комментарии. Ожидается, что ситуация прояснится в ближайшие месяцы, когда станут известны дальнейшие планы Джареда Лето и его команды.