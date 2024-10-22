Певица Глюкоза попала в черный список артистов

Звезда снова пустилась во все тяжкие

Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, снова попалась на употреблении наркотических веществ, несмотря на новости о пройденном лечении в рехабе. Знаменитость задержали в аэропорту из-за неадекватного поведения и "глаз-пешек" – расширенных зрачков и лопнувших капиляров. От освидетельствования звезда отказалась, однако это не значит, что ответственность за пагубную зависимость для нее не наступила.

Спутника Ионовой, который тоже был в неадеквате, задержали на семь суток до полного выяснения обстоятельств произошедшего. Наталью пока отпустили. Тем не менее, организаторы концертов и телевизионные продюсеры поспешили добавить Глюкозу в черный список артистов.

Сообщается, что заказчики не хотят иметь дел с наркозависимой знаменитостью, поскольку опасаются срыва мероприятий. Каналы и блогеры отказываются звать ее на свои шоу и интервью, чтобы избежать репутационных ударов. Желающих пригласить ее на корпоратив тоже немного, но и оставшиеся требуют сделать огромную скидку. Основной источник заработков для Глюкозы сейчас – это игра диджейских сетов в клубах.

При этом недавно Наталья сообщала, что наконец восстановилась после лечения и нашла в себе силы вернуться на сцену. Из-за чего произошел очередной срыв – неизвестно.

Ранее появились слухи, что Глюкоза может расстаться с супругом из-за своей наркозависимости.