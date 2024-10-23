В Баку убиты актер Иосиф Ткач и его жена

Убит вместе с женой: погиб знаменитый актер
Фото: www.unsplash.com
Новость шокировала публику

В Баку произошло трагическое событие: убиты бывший актер Азербайджанского государственного академического русского драмтеатра Иосиф Ткач и его супруга Людмила Ткач. Покойному артисту было 84 года, а его жене, Людмиле Михайловне, – 79 лет. Сотрудники местных правоохранительных органов оперативно отреагировали на происшествие и по горячим следам задержали подозреваемого в жестокой расправе.

Знаменитый погибший артист был известен не только по театральным ролям, но и по работам в кино. Среди его наиболее известных кинопроектов – участие в российском сериале "Граф Крестовский", который принес ему признание у зрителей. За свою долгую карьеру он зарекомендовал себя как талантливый и уважаемый актер, посвятивший свою жизнь искусству.

Обстоятельства убийства пока остаются неясными, но следственные органы продолжают расследование, чтобы установить все детали произошедшего. Смерть Иосифа и Людмилы Ткач стала большим ударом для тех, кто знал и любил их как людей и творческих личностей. В культурных кругах Баку и за его пределами эта трагедия вызвала глубокое потрясение и скорбь.

К слову, ранее стало известно о трагической смерти популярного певца, который перед кончиной устроил скандальный дебош в гостинице.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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