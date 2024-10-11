Эксперт заявил о передаче антиквариата Пугачевой государству

Вывезти предметы исскуства из коллекции артистки за пределы страны не разрешат

Вряд ли Алла Пугачева сможет вывести свой антиквариат за границу, считает антиквар Михаил Перченко. Он объяснил это правовыми нормами, которые действуют в России.

Ранее стало известно, что посылку со старинными картинами, вазами, скульптурами и люстрой, принадлежащих Пугачевой, развернули на таможне из-за нехватки нужных документов. В ее коллекции находятся предметы исскуства XVI–XIX веков.

Эксперт указал, что шансов вывезти антиквариат Пугачевой за рубеж крайне мало. Все дело в том, что на вещи старше 50 лет распространяются особые правила транспортировки. И за всеми перемещениями очень внимательно следит Минкульт.

"Певице нужно получить особое разрешение на вывоз, доказав, что ее арт-объекты не имеют художественной ценности и не нужны Минкульту. Тогда их могут "выпустить", но шансы крайне малы", – говорит Перченко.

При этом он уверен, что картины современников Рембранта и Да Винчи вывезти точно не разрешат, поскольку любые названные Пугачевой причины для транспортировки не сочтут вескими. В итоге более вероятно, что весь антиквариат певицы перейдет в пользование государства. Например, отправится в запасники какого-то музея.