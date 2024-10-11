Эксперт заявил о передаче антиквариата Пугачевой государству

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Вряд ли Алла Пугачева сможет вывести свой антиквариат за границу, считает антиквар Михаил Перченко. Он объяснил это правовыми нормами, которые действуют в России.
Ранее стало известно, что посылку со старинными картинами, вазами, скульптурами и люстрой, принадлежащих Пугачевой, развернули на таможне из-за нехватки нужных документов. В ее коллекции находятся предметы исскуства XVI–XIX веков.
Эксперт указал, что шансов вывезти антиквариат Пугачевой за рубеж крайне мало. Все дело в том, что на вещи старше 50 лет распространяются особые правила транспортировки. И за всеми перемещениями очень внимательно следит Минкульт.
"Певице нужно получить особое разрешение на вывоз, доказав, что ее арт-объекты не имеют художественной ценности и не нужны Минкульту. Тогда их могут "выпустить", но шансы крайне малы", – говорит Перченко.
При этом он уверен, что картины современников Рембранта и Да Винчи вывезти точно не разрешат, поскольку любые названные Пугачевой причины для транспортировки не сочтут вескими. В итоге более вероятно, что весь антиквариат певицы перейдет в пользование государства. Например, отправится в запасники какого-то музея.
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