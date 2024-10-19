Продюсер озвучил возможный гонорар Джареда Лето за концерт в России

Раскрыт возможный гонорар Джареда Лето за концерт в России
Джаред Лето. Фото: Stefan Brending / wikimedia.org
Выступление знаменитости может стать знаковым для всей страны

Джаред Лето, который недавно захотел приехать в Россию с концертом, может получить за представление порядка 5 млн долларов. Такое мнение выразил продюсер Леонид Дзюник. Он отметил, что артист известен своей независимостью от общественного мнения, поэтому его выступление на российской площадке вполне реально.

"Если в России найдется такой организатор, который будет готов привезти его, заплатить гонорары, устроить концерт, я думаю, этот артист согласится", – заявил специалист.

За свое представление Лето наверняка запросит большой гонорар, который будет складываться не только от его личных заработков. Сверх 5 млн долларов организатору придется оплатить также райдер, траты на оборудование, трансфер и прочие расходы. 

При этом Дзюник отметил, что если солист 30 Seconds to Mars все же согласится приехать в Россию, то это станет очень знаковым событием на фоне отказа других артистов давать свои концерты в стране.

Ранее украинцев возмутили слова Джареда Лето о готовности приехать в Россию.

Источник: АиФ

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