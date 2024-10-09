Шахназаров рассказал о главной ошибке сбежавшей Пугачевой

Режиссер не считает певицу предательницей

Знаменитый российский кинорежиссер Карен Шахназаров высказался о сложившейся вокруг бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой ситуации, заявив, что не считает ее предательницей России. Этим он удивил многих поклонников. Также культурный деятель указал на главную ошибку беглянки.



В первую очередь, режиссер напомнил, что у исполнительницы есть право на собственное мнение и позицию, даже если они не совпадают с общественными ожиданиями. Шахназаров подчеркнул, что каждый человек волен высказывать свою точку зрения, и осуждать его за это неправильно.

Режиссер считает, что главная ошибка беглой знаменитости не в том, что она открыто выразила свою позицию, а в том, что таким образом она потеряла значительную часть российской аудитории.

Шахназаров отметил, что покинувшая Россию звезда – талантливая артистка и опытный человек, которая сама приняла это решение, осознавая возможные последствия. Сегодня певица, возможно, уже не рассчитывает на возвращение на российскую сцену и понимает, что для многих поклонников осталась в прошлом.

Кинорежиссер подчеркнул, что как профессионал он продолжает уважать Пугачеву за ее вклад в культуру и искусство. Творчество беглянки на протяжении десятилетий оставалось символом целой эпохи, и нельзя перечеркнуть ее заслуги перед отечественной эстрадой.

К слову, ранее Захар Прилепин предсказал будущее Аллы Пугачевой.