Дочка Киркорова начала зарабатывать в Сети после публикации пародий на отца

Девочке палец в рот не клади

12-летняя дочь Филиппа Киркорова, Алла-Виктория, снова попала в центр внимания. Еще не отгремел скандал с оскорблением россиянок, как звездная наследница придумала способ использовать российских пользователей социальных сетей в своих интересах.



Предприимчивая школьница решила начать зарабатывать на своем Telegram-канале. Юная блогер уже собрала почти 5 тысяч подписчиков и теперь принимает заявки на размещение рекламы. Алла-Виктория активно ведет соцсети, где публикует юмористические ролики, часто высмеивая или пародируя своего знаменитого отца. Такой подход привлек к ней как внимание поклонников, так и волну критики.

Недавно вокруг юной блогерши разгорелся скандал: некоторые пользователи негативно отреагировали на ее поведение и подачу контента, посчитав, что она злоупотребляет своей известностью и фамилией. В ответ на критику Алла-Виктория позволила себе резкие высказывания в адрес россиянок, что еще больше подлило масла в огонь.

Тем не менее, девочка продолжает захватывать медийное пространство и теперь решила на этом зарабатывать, предлагая рекламодателям размещение постов по смешным для уровня ее звездной династии ценам – до 1500 рублей за публикацию.

Стоит отметить, что многие подписчики одобряют ее начинания и поддерживают стремление школьницы стать самостоятельной и найти свою нишу в Интернете.