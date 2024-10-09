Уилл Смит закрыл комментарии в блоге из-за русскоязычных пользователей

Голливудская звезда позорно скрылся после атаки россиян
Уилл Смит. Фото: Vanessa Lua /wikimedia.org
Мировой знаменитости пришлось нелегко

Голливудский актер Уилл Смит принял решение радикально защитить себя от волны критики в Интернете, исходящей от русскоязычных пользователей. Он буквально позорно скрылся от разъяренной публики, закрыв комментарии в своем блоге, чтобы избежать негативных отзывов и агрессивных сообщений, которые посыпались на него из-за участия в вечеринке рэпера P.Diddy.

Нападки начались из-за множества слухов, связанных с личной жизнью звездного артиста и его участием в скандале с рэпером и его грязными вечеринками. На удивление обвинения и оскорбления начали поступать не на английском, а на русском языке.

"Уилл, мы тебя отменяем", "Киркоров с Басковым заходили в вашу дверь?" – писали комментаторы.

Русскоязычные пользователи соцсетей массово обрушились на актера, обвиняя его в якобы жестоком обращении с сыном. Наплыв русских комментаторов оказался настолько масштабным, что даже англоязычные поклонники звезды начали выражать свое недоумение. Они признавались, что не понимают, о чем идет речь в многочисленных комментариях под постами актера.

Смит решил не вступать в перепалку и не отвечать на агрессию, а просто ограничить доступ к общению с подписчиками. Этот шаг был расценен как попытка оградить себя от непрошенной критики и сохранить личное пространство. Тем не менее, ситуация вокруг его страницы в социальных сетях вызвала обсуждения и среди западной аудитории.

К слову, ранее стало известно о самой маленькой жертве скандального рэпера.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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