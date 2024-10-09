Агутин вспомнил, как у него оторвался тромб после болезни

Жуткая ситуация испугала поклонников

Знаменитый российский исполнитель Леонид Агутин откровенно рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, возникших после перенесенной коронавирусной инфекции. Певец поделился, что столкнулся с неожиданной и опасной ситуацией – у него оторвался тромб, что потребовало срочного вмешательства врачей.



Артист особо отметил, что этот случай стал для него полной неожиданностью, ведь он всегда вел здоровый образ жизни и уделял особое внимание своему самочувствию. Звездный исполнитель считает, что его состояние могло ухудшиться из-за вакцинации, но не стал делать категоричных выводов.

"Я грешу на вакцинацию, честно говоря. Потому что тромбообразование началось тогда", – отметил он.

Ситуация обострилась на съемочной площадке, когда он почувствовал острую боль в ноге после неудачного движения. Сначала певец списал это на простое растяжение, но вскоре боль усилилась настолько, что он не смог передвигаться самостоятельно. Обеспокоенный состоянием, Агутин обратился в больницу, где врачи провели экстренное УЗИ и обнаружили, что у него оторвался тромб. Мужчина буквально оказался на пороге смерти. Медикам пришлось немедленно провести операцию, чтобы предотвратить серьезные последствия.

Певец признался, что этот инцидент стал для него настоящим испытанием и напомнил о важности внимательного отношения к своему здоровью.

К слову, ранее Анжелика Варум раскрыла неудобную правду о романе Агутиным.