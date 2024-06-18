Певица Севиль рассказала об отказе Агутина с ней работать

Этот инцидент она долго не могла отпустить

Певица Севиль вспомнила о своем участии в проекте "Голос" несколько лет назад. Тогда девушка попала в команду к Леониду Агутину, но не смогла продолжить сотрудничество с артистом.

Как вспоминает она, в те времена в мире музыки она ощущала себя самозванцем, поскольку не имеет профильного образования. В институте она изучала языки, а также профессионально занималась карате. Когда Агутину пришлось выбирать, с кем продолжить творческий путь, он предпочел коллегу Севиль, объяснив это отсутствием необходимой базы знаний у девушки. Решение стало для нее серьезным ударом.

"Я очень расстроилась, тогда эта тема действительно висела как дамоклов меч надо мной. Я все время переживала", – призналась бывшая участница коллектива Artik&Asti.

Спустя время ей удалось отпустить ситуацию. Севиль решила, что в отсутствии музыкального образования есть и свои плюсы. Также в своей работе она старается больше прислушиваться к коллегам, которые больше нее понимают в музыке.

Ранее стало известно, почему Леонида Агутина и Дмитрия Билана убрали из состава жюри на шоу "Голос".