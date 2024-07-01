Двух фанаток Леонида Агутина не пустили на концерт из-за фальшивых билетов

Девушки в шоке от случившегося

Неприятная история произошла на концерте знаменитого российского певца Леонида Агутина. 29 июня он выступал перед преданными фанатами в Санкт-Петербурге. Однако на мероприятии произошел громкий скандал. Двух поклонниц звезды не пустили на масштабное шоу.



Одна из фанаток Леонида Агутина специально приехала на концерт из Великого Новгорода. Однако на входе ее ждало разочарование. Билет девушки не сработал, и охрана отказалась пустить ее на мероприятие. Россиянка отдала за вожделенный билетик свои кровные 2,5 тысячи рублей, но была вынуждена с чувством глубочайшего разочарования покинуть концертную площадку.

Такая же судьба постигла другую любительницу задушевных песен Агутина. Билет россиянки также не сработал на входе. Девушку мог немного утешить лишь тот факт, что за билетик она отдала значительно более скромную сумму – всего 500 рублей.

Как бы там ни было, расстройству обеих не было предела. Женщины решили, что не станут оставлять ситуацию без вмешательства правоохранительных органов. В итоге две фанатки Леонида Агутина в возрасте 39 и 44 лет отправились в полицию и написали заявление на мошенников.

К слову, ранее участница популярного телешоу "Голос" рассказала об обиде на Леонида Агутина.