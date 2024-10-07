Рудковская заявила, что с ней нельзя ссориться

Продюсер рассказала об итогах ссоры со Стрелец

Яна Рудковская отреагировала на новый выпуск шоу психолога Вероники Степановой, которая порассуждала на тему самых влиятельных женщин в российской светской тусовке. Продюсер вошла в топ-3 влиятельных женщин, с которыми категорически нельзя ссориться.

Степанова высказалась о конфликтах, которые произошли у интервьюера Надежды Стрелец с Кристиной Подтупчик, Ксенией Собчак и Яной Рудковской. Она отметила, что если бывшая сотрудница глянца живет в Москве и хочет продолжать там работать на высоком уровне, то ей категорически запрещено ссориться с этими тремя дамами. И Надежда, по ее мнению, в условиях высоких просмотрах в соцсетях, журналистка "словила звезду".

Рудковская подтвердила, что не прощает другим надменного отношения к своей персоне.

"Со мной ссориться нельзя. Я не злопамятная, но память у меня хорошая", – заявила продюсер.

При этом она отметила, что с Надеждой Стрелец уже помирилась. В этом им помог общий друг.

Известно, что конфликт между знаменитостями произошел из-за отказа журналистки приходить на светское мероприятие, которое организовала Рудковская, бесплатно, передает женский журнал "Клео.ру".